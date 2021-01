Barcelona y Real Sociedad se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 13 de enero por las semifinales de la Supercopa de España 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio El Arcángel de la localidad de Córdoba (España). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV Sports y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Un Barcelona reactivado se mide el miércoles a la Real Sociedad en la semifinal de la Supercopa de España, que vuelve a la península Ibérica tras su experiencia saudí del pasado año. El equipo azulgrana buscará borrar el mal sabor de boca que le dejó su eliminación en semifinales frente al Atlético de Madrid (3-2) en la pasada edición.

Barcelona vs. Real Sociedad: horarios y canales

México - 2:00 p.m. - SKY Sports

Perú - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 5:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 5:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 5:00 p.m. - DirecTV Sports

España - 9:00 p.m. - Movistar

Estados Unidos (Washinton) - 3:00 p.m. - ESPN Deportes

Barcelona viene de un triunfo ante Granada por LaLiga.

En la previa del partido, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que el partido de semifinales de la Supercopa de España que enfrentará a su equipo este miércoles con la Real Sociedad en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba “es una buena oportunidad de demostrar” que van “por el buen camino”.

No obstante, Koeman no cree que el momento de forma en que llegan al partido ambos equipos haga que el Barça sea el favorito, ni en la eliminatoria ni tampoco en la competición.

“Parece que la Real, después de un inicio tan grande, le cuesta más, pero he visto varios partidos de ellos y me parece uno de los mejores equipos del campeonato. Últimamente, nosotros hemos ganado puntos, pero son cuatro rivales fuertes y no hay favoritos para ganar la Supercopa”, afirmó.

Después de una temporada en blanco, el Barcelona vuelve a asomarse a un título, que además sería el primero de la era Koeman, y el preparador neerlandés no esconde que sería “importante” ganarlo.

“El Barça está acostumbrando a luchar para ganar cosas. Este no es el trofeo más importante, pero es el que nos toca jugar. Intentaremos hacerlo con el mejor equipo posible para estar en la final”, apuntó Koeman, dejando entrever que no reservará a nadie ante el conjunto donostiarra.

De hecho, en el último encuentro contra el Granada ya dosificó a varios jugadores al cambiarlos en la segunda parte pensando en la Supercopa y no alineó al central Ronald Araujo, por precaución, tras notar molestias en el calentamiento.

“Había varios jugadores con molestias el otro día, como Messi, De Jong y Dest. Todos están disponibles mañana, también Araujo, aunque habrá que ver el entrenamiento”, aclaró.

Desde que ambos equipos se enfrentaran el pasado 16 de diciembre con victoria azulgrana 2-1, el equipo catalán acumula cinco victorias y dos empates, incluido el duelo entre ambos.

