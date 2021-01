Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: canales TV y horarios en DirecTV por LaLiga 2021

Real Madrid y Osasuna se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 9 de enero por fecha 18 de LaLiga Santander 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio de El Sadar de la localidad de Pamplona (España). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora en Perú y seis más en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DirecTV Sports y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Real Madrid recuperó la seguridad ante el Celta de Vigo en el primer partido del 2021 y el único objetivo con el que saldrá en El Sadar es mantenerla para apretar al líder, un Atlético de Madrid sólido en LaLiga Santander que puede tomar una importante ventaja si vence sus dos encuentros pendientes.

Real Madrid vs. Osasuna: horarios y canales

Perú | 15:00 | DirecTV Sports

Colombia | 15:00 | DirecTV Sports

Ecuador | 15:00 | DirecTV Sports

Argentina | 17:00 | DirecTV Sports

Chile | 17:00 | DirecTV Sports

Uruguay | 17:00 | DirecTV Sports

México | 14:00 | SKY Sports

Estados Unidos (Washington) | 15:00 | beIN Sports

España | 21:00 | Movistar LaLiga

En la previa del partido, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró dudas sobre la condición física del belga Eden Hazard para ser titular ante Osasuna en Pamplona, tras mes y medio sin comenzar un partido en el once.

“Está con nosotros entrenando con regularidad, no sé si está para 90 minutos o para cuanto tiempo, eso se ve en el campo”, confesó Zidane dejando dudas sobre la evolución física de su jugador.

“Lo veremos mañana cuantos minutos juega y en los próximos partidos. Vamos poco a poco”, añadió sobre Hazard, quien desde que se recuperó de su última lesión apenas ha jugado 29 minutos en dos partidos entrando desde el banquillo.

La situación de Sergio Ramos y Lucas Vázquez, quienes no han aceptado las propuestas de renovación del club y desde el 1 de enero pueden llegar a un acuerdo con cualquier equipo, volvió a ser tratada por Zidane con el deseo de que se solucione sus situaciones con rapidez y sin afectar al rendimiento deportivo.

“Hemos hablado pero al final lo importante es que se arregle. Lo que quiero para mis jugadores es que se arregle cuanto antes, que ellos estén preparados para jugar y entrenar, para hacer las cosas bien, eso es lo más importante”, destacó.

El técnico madridista fue claro al reconocer que no desea verlos con otra camiseta que no sea la del Real Madrid. “No lo quiero pero en el fútbol no se sabe nunca. Lo que queremos para los jugadores es que se arregle. Sabéis lo que pienso y veremos lo que pasa, de momento Sergio y Lucas están aquí”.

Intentó centrar su discurso Zidane en el encuentro liguero ante Osasuna. “Sabemos lo que nos jugamos siempre, que vamos a un campo complicado ante un rival difícil ante el que tenemos que estar preparados para jugar bien y meter muchos ingredientes en el partido para intentar sumar”.

Finalmente podrá dirigir el partido en Pamplona tras dar dos negativos en los test a los que se ha sometido, después de tener contacto con un positivo en coronavirus. “Estaba a la espera pero al final me ha dado negativo. Estábamos preparados por si me pasaba algo, pero lo importante es que el equipo esté bien. Al final puedo estar y nos centramos en el partido”.

