Diego Simeone atraviesa por su peor momento desde que se convirtió en entrenador del Atlético de Madrid hace más de una década. No solo porque los resultados no lo acompañan en la presente temporada, en la que está tan alejado del líder Real Madrid que soñar con el título sería utópico, también porque ha dejado de contar con el apoyo de los pesos pesados del vestuario rojiblanco. Su relación con algunos de ellos es simplemente inexistente. No lo pueden ver ni en pintura. Así lo ha revelado este martes el reconocido periodista Eduardo Inda durante su participación en las tertulias de El Chiringuito.

Según la citada fuente, los tres jugadores que han roto con el ‘Cholo’ Simeone son Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Ángel Correa. Las desacertadas decisiones del técnico argentino en la temporada han hecho que los dos primeros mencionados lideren una especie de motín en el vestuario.

«La plantilla del Atlético siempre la ha tenido controlada el Cholo y por primera vez en estos 10 años la tiene descontrolada. Cada uno va por su lado y hay sectores del vestuario cabreados o molestos con él. Es más motivador que déspota y hay jugadores que no están con él”, dijo Inda en El Chiringuito.

“En el seno de la plantilla hay un bando que lideran Luis Suárez y De Paul, que están enfrentados al entrenador. Por otro lado está Correa, que está muy cabreado con el ‘Cholo’ porque es el tercero en discordia. Siempre juega Griezmann y luego Joao Félix, a pesar de que en los últimos partidos ha metido varios goles», añadió.

Fuera del ‘Colchonero’

Según la mencionada fuente, en el Atlético de Madrid están considerando que Mauricio Pochettino podría ser el reemplazo ideal de Simeone. El también técnico argentino tiene un pie fuera del PSG, por lo que el presidente Enrique Cerezo tendría el camino libre para ficharlo a mitad de año.

Cabe recordar que Simeone tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2024 y es, a día de hoy, el entrenador mejor pagado del mundo por delante de otros grandes técnicos de la Premier League como Josep Guardiola (Manchester City) y Jürgen Klopp (Liverpool).





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR