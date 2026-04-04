En el Estadio Metropolitano, vs. jugaron por . ¿Dónde pasaron el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde ESPN, Movistar TV y Claro TV, además del acceso de pago para verlo en streaming vía Disney Plus Premium. Si estuviste en España, pudiste mirarlo por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que ESPN Deporte tiene los derechos para otros países de la región. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este sábado 4 de abril desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España).

Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid por la jornada 30 de LaLiga. (Video: Barcelona)
Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid por la jornada 30 de LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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