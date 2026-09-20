Por una nueva edición del derbi madrileño, chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por , válido por la . ¿Cómo se podrá ver este partido en Latinoamérica? Síguelo por ESPN, al que se accede por cable de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, o su versión digital en Disney Plus Premium, opción de paga. ¿En España? Ese partidazo se mirará vía DAZN LaLiga y Movistar Plus. ¿A qué hora comienza la transmisión? 9:15 a.m. en Perú es el horario de este compromiso, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, y siete horas más en España. Depor te hará vivir todas las incidencias desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid. (Video: Atlético de Madrid)
Real Madrid vs. Atlético de Madrid. (Video: Atlético de Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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