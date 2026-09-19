Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan este domingo 20 de septiembre, en el partido válido por la jornada 7 de LaLiga 2026-27. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Real Madrid llega después de una trabajada victoria por 3-2 ante Elche en el Martínez Valero. El resultado tuvo un cierre intenso, ya que llegó a tener una ventaja de dos goles, permitió la reacción del conjunto local y terminó asegurando los tres puntos en el tiempo añadido. Con cinco triunfos y una derrota en seis jornadas, los madridistas se mantienen al acecho líder Barcelona.

Antes de ese compromiso, Real Madrid había goleado 4-1 a Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. En este inicio de campeonato ha mostrado una importante producción ofensiva, con 17 goles en seis partidos, aunque también ha concedido situaciones que José Mourinho pretende corregir. El duelo ante Atlético será una nueva prueba para medir la evolución de un proyecto que busca recuperar protagonismo en España y Europa.

Para esta cita, el técnico portugués cuenta con buena parte de sus principales figuras. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Federico Valverde aparecen como algunos de los futbolistas llamados a marcar diferencias, mientras que la situación de Aurélien Tchouaméni será seguida de cerca hasta el último momento. Entre las bajas continúan Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo.

Atlético de Madrid, en cambio, atraviesa una dinámica ascendente después de un comienzo irregular. Los rojiblancos vienen de conseguir dos victorias consecutivas en LaLiga: primero superaron 3-0 a Real Sociedad en Anoeta y posteriormente golearon 4-0 a Osasuna en el Metropolitano. Este último resultado significó una de las actuaciones más convincentes del equipo de Diego Simeone en lo que va de temporada.

La campaña también ha tenido un tropiezo importante para los de Simeone, que fueron derrotados 3-0 por Athletic Club. En la Champions League tampoco pudieron sumar en su estreno y cayeron 2-1 ante Liverpool, pese a haber comenzado ganando. Por ello, el duelo del domingo representa una nueva oportunidad para confirmar la reacción mostrada en sus dos últimas presentaciones ligueras.

Una de las novedades más importantes será la disponibilidad de Julián Álvarez, quien volvió a entrenar con el grupo después de superar una sobrecarga muscular. El ‘Cholo’ deberá decidir si el argentino regresa directamente al once inicial o mantiene a Jonathan David, protagonista ofensivo en los últimos encuentros. Atlético no podrá contar con Pablo Barrios y Alexander Sørloth.

El enfrentamiento también pondrá frente a frente a Mourinho y Simeone, dos entrenadores con estilos reconocibles y amplia experiencia en partidos de máxima exigencia. Mientras el portugués busca consolidar su regreso al banquillo madridista, el argentino afronta una nueva temporada al frente del proyecto rojiblanco. En el campo, nombres como Mbappé, Vinícius, Bellingham, Julián Álvarez y otros protagonistas concentrarán buena parte de las miradas.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

En cuanto a la transmisión del Real Madrid vs. Atlético de Madrid, esta estará a cargo de ESPN, canal disponible en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España también se verá por DAZN LaLiga y Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan este domingo 20 de septiembre por la fecha 7 de LaLiga 2026-27. El encuentro, que se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, está programado para las 9:15 a.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

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