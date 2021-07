A pocos días del inicio de la pretemporada, en el Real Madrid se respira nerviosismo luego de que el diario español ‘El Confidencial’ destapara este martes unos audios captados en el año 2006 al presidente Florentino Pérez. En ellos se revelan duros ataques a los jugadores Raúl González e Iker Casillas, quienes eran, a su juicio, “las dos grandes estafas del Madrid”, según dichas conversaciones. Tras la difusión, el mandamás estudia emprender acciones legales.

Las grabaciones, realizadas después de que Florentino Pérez abandonara la presidencia del Real Madrid en 2006, subrayan, entre otros asuntos: “Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca... Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl”, relata la fuente reflejando ese audio el pesar del actual presidente madridista, que traerá cola sobre los actuales jugadores del plantel.

“Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo que ha desarrollado, para su propio beneficio. Él y su representante”, apunta Florentino, que no se queda solo ahí”, agrega Florentino Pérez en los audios.

“Casillas, pobre hombre, no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil”, aseveró Florentino.

En el Real Madrid, por su parte, existía un sentimiento de gran indignación por la difusión de estas frases del presidente Florentino Pérez de hace 15 años. Según el diario ‘AS’, en el club blanco creen que se trata de minar la imagen del dirigente por su plan de la Superliga de Europa.

Iker Casillas, en la actualidad, ejerce como embajador del club y es vicepresidente de la Fundación, y Raúl es el entrenador del Real Madrid Castilla.





