A Lionel Messi no le alcanzaban los pañuelos para secarse todas las lágrimas que le significó despedirse del FC Barcelona en agosto del año pasado. Tanto el delantero argentino como los culés, pensaron que era el adiós definitivo. No obstante, la posibilidad de ver al hoy crack del PSG vestido nuevamente de azulgrana es muy grande para el mercado de fichajes de verano 2023. Al menos desde el punto de vista financiero. Así lo ha confirmado este miércoles Eduard Romeu, el vicepresidente económico del cuadro catalán.

En una entrevista concedida al ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, el directivo del FC Barcelona fue preguntado por la viabilidad realista del regreso de Messi, dejando la puerta abierta a un ‘last dance’. El argentino termina contrato con el PSG en junio de 2023 y no representaría costo de transferencia.

“Si volviese, sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado en el presupuesto. Es un icono del club, esta siempre será su casa, pero será una decisión técnica, aquí no me encontrará nadie porque de esto no sé”, ha declarado en los micrófonos de la radio pública catalana.

Si bien Romeu ha ilusionado a los hinchas del Barcelona con el regreso de Lionel Messi, ha dejado en claro que la economía del club aún no se encuentra saneada, por lo que no pueden cometer locuras en el mercado de fichajes.

“Hemos salvado al Barça, pero todavía no lo hemos resuelto, no lo tenemos sano; toca mucha austeridad, mucho rigor y hay mucho trabajo por hacer”, dijo.





¿Qué condiciones le puso el Barcelona a Messi para volver?





Según el diario Mundo Deportivo, Messi debe aceptar una ficha muy baja para cuadrar el Fair Play Financiero. La intención del club sería que pase a cobrar un salario parecido al de las principales estrellas del club y lejos de lo que gana en el PSG.

Además, Messi tendría que aceptar un rol secundario dentro del equipo. Pese a que siga estando a un nivel muy alto, Xavi Hernández quiere que no se siente titular fijo y no quiera salir de los partidos, hasta el punto de convertirse hasta en un revulsivo ideal para los partidos más complicados.





¿Cuántos goles hizo Messi en el Barcelona?





Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





Reacción del 'Kun' Agüero al ver a Lionel Messi en sus figuritas del álbum del Mundial. (Video TikTok 'Kun' Agüero)