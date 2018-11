Barcelona y la aclaración de Rafinha a su padre en medio rumores, fichajes y negociaciones

Su padre había provocado un incendio en Barcelona cuando declaró que le buscaría equipo a su hijo si no tenía más oportunidades con Ernesto Valverde, a lo que este jueves el futbolista ha declarado que su progenitor se equivocó y que pide las disculpas del caso. Rafinha se siente cómodo en el Barcelona y en medio de un acto contra el Cáncer en la Ciudad Condal aprovechó para aclarar un tema que deja zanjado para toda la temporada.



"Si no me convocan, soy el primero que al día siguiente saldré a correr más. Son los valores que me transmitió mi padre. Creo que las declaraciones que hizo el otro día estuvieron equivocadas. Sólo me queda esforzarme", indicó el futbolista a dos días del partido entre el Atlético de Madrid vs. Barcelona en el Wanda Metropolitano por LaLiga.



"Soy jugador del Barça y estoy completamente comprometido con el Barça", indicó el futbolista que fue prestado al Inter de Milán en la temporada.



Sobre un lugar en la alineación titular del Barcelona, Rafinha se mostró esperanzado, aunque sabe que tendrá que aprovechar todas las opciones. "La competitividad es enorme. Son cosas que pueden pasar. Debo esforzarme para tener más oportunidades".



Finalmente, sobre las tardanzas de Dembélé. "No voy a juzgar a un compañero. Le veo comprometido en los entrenamientos y eso es lo que importa". Todo claro para él, todo claro para la dirigencia. Rafinha no hará ni un acto de rebeldía en el Barcelona.