Empieza a allanarse el camino para la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Si bien tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta el 2024, ya se habla de las fórmulas que crean en Valdebebas para hacerse con los servicios del delantero francés. De hecho, el presidente Florentino Pérez ya tendría en mente el contrato que quiere ofrecerle al nacido en Bondy. Duración del vínculo y los millones de euros que ganaría ‘Donatello’ ya estarían definidos. Eso sí, nada parece que haga cambiar la figura de su fichaje en calidad de jugador libre. No se pagará un centavo por el traspaso.

Así lo ha revelado este miércoles François Gallardo, extertuliano de El Chiringuito y experto en el mercado de fichajes. Según esta fuente, Mbappé tendrá un contrato de larga duración en el Real Madrid, aunque verá reducidos drásticamente sus emolumentos en comparación a lo que cobra en PSG.

“Sería un contrato de 5 años más dos opcionales o de 6 más uno. Su salario no será ni mucho menos el del PSG por tema de Fair Play Financiero y por la política del club. Será incluso por menos de la mitad, pero lo ganará por otro lado, por tema de patrocinios y publicidad”, dijo Gallardo.

La citada fuente también apuntó que en Real Madrid ya eran conscientes de que Mbappé no podría ser madridista hasta que pasara el Mundial de Qatar, pues el Emir quería que permaneciese en el PSG por tema de marketing y publicidad. No podía, de ningún modo, ver a Mbappé en su Mundial con otra camiseta que no fuera la parisina.

Respecto al salario, Mbappé ganaría en el Real Madrid alrededor de 15 millones de euros por temporada. Si bien no es el mismo dinero que se embolsa en el PSG, la cifra lo convertiría en el jugador mejor pagado en la institución de Chamartín.

Kylian Mbappé juega en el Paris Saint-Germain desde 2017. (Foto: Getty Images)





¿Dónde empezó Mbappé como futbolista?

Kylian Mbappé comenzó su carrera en liga con el Mónaco el 2 de diciembre de 2015, jugando dos minutos como suplente ante Caen a la edad de 16 años y 347 días. El de Bondy completó un buen debut en Ligue 1 con su actual equipo, el PSG, al contra el Metz en su primera aparición el 8 septiembre 2017.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





