No tardó en encontrar el primero. Barcelona se puso adelante en el primer cuarto de hora del encuentro en Vigo frente al Celta , gracias al tanto de José Manuel Arnaiz, canterano azulgrana y una de las apuestas de Valverde no solo en este duelo, sino en otras presentaciones de los culés, que hasta el momento no viene defraudando.

El centrocampista de 22 años se encontró con un centro que llegó al área del Celta tras buen desborde por izquierda de André Gomes, y de buen remate de izquierda, puso el primero del encuentro, y el tercero de su cuenta personal en lo que va de la presente edición del certamen, los otros dos tantos se los hizo al Murcia.



Arnaiz fichó esta temporada por el Barcelona y después de tener un buen inicio en el filial, se fue apagando a medida que transcurría la temporada. Todo lo contrario le ha sucedido en el primer equipo, donde ha marcado en todos los partidos.

Barcelona y Celta se miden en Balaídos por el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Valverde decidió no llevar a Messi, Suárez e Iniesta, pero sí a Dembélé, quien podría reaparecer tras casi cuatro meses de para por lesión.