¡Más que un estadio! El histórico Camp Nou, casa del Barcelona en LaLiga Santander [FOTOS]

Hay clubes de fútbol que se convierten en iconos y traspasan las barreras del propio deporte. El Barcelona es, sin lugar a dudas, uno de los gigantes del balompié y hace honor a su lema, “més que un club”. Esta magnitud internacional ha sido ganada a pulso por parte de los azulgranas gracias a sus épocas gloriosas, una filosofía reconocida en todo el mundo, haber tenido en sus filas a algunos de los mejores jugadores de la historia, y contar con el que, a día de hoy, su estadio es el más grande de todo el viejo continente.

De la misma forma que el FC Barcelona, el Camp Nou ha ido más allá de lo meramente futbolístico para transformarse en un icono que representa a toda una ciudad y una filosofía que se transmite de pequeños a mayores. Un templo del deporte rey que, inaugurado en 1957, ha visto desfilar por él a leyendas de este deporte como Cruyff, Maradona, Ronaldo Nazario, Ronaldinho o el mismo Messi. Todos ellos han sido locales en un estadio que presume de contar con la mayor capacidad de Europa y tercera en el mundo, con espacio para 99,354 espectadores.

Y es que, pese a su nombre de “Camp Nou” (“campo nuevo” en catalán), denominado así tras abandonar el antiguo campo de “Les Corts”, el estadio ‘culé’ ya cuenta con una innumerable lista de momentos históricos para su propio equipo y el resto del fútbol. En él, se han celebrado dos finales de la Copa de Europa (la actualmente conocida como Champions League), el partido inaugural del Mundial de España en el 82 y multitud de finales nacionales.



Esta trayectoria e historia es la causante de que, jugar en el Camp Nou, se haya convertido en uno de esos sueños que todo jugador de fútbol desea cumplir en algún momento. Un lugar acostumbrado al buen fútbol en el que, como afirmó Xavi, “si un defensa da un pelotazo, se escucha el murmullo”.

Todos estos detalles hacen que asistir a un partido del Barcelona aquí, sea toda una experiencia que miles de turistas buscan vivir cada fin de semana. Si a esto unimos la masiva afluencia de visitantes a una ciudad como Barcelona, entendemos la visión de aquellos afortunados en conseguir una entrada para el partido como si de un auténtico espectáculo se tratara.



Las inclinadas gradas, casi 100.000 personas coreando el “Messi, Messi” o gritando “gol”, los increíbles mosaicos que preceden a los partidos más importantes, los ingredientes no pueden ser mejores. Pero el Camp Nou no se queda aquí, ya que su museo es uno de los puntos de interés más visitados de toda la ciudad condal. Todo ello, causa que visitar el estadio azulgrana sea casi una obligación, seamos o no amantes del fútbol. Por si esto fuera poco, el Camp Nou aún no ha dado todo de sí, y en 2016 quedó aprobada la nueva reforma que, cuanto menos, es prometedora.

El prestigioso estudio japonés Nikken Sekkei fue el ganador de la propuesta para la remodelación del Camp Nou, que alcanzará un aforo de 105.000 aficionados (seis mil más de los que tiene actualmente) y en el que todos ellos podrán estar sentados, y a cubierto. Una obra que también mejorará profundamente la estética exterior del estadio, accesos, comodidades, y entorno de todo el campo.

El nuevo Camp Nou será singular y único, por diferente, innovador y de marcada personalidad. Un espacio abierto, amplio, cubierto, confortable y accesible, adaptado a los nuevos tiempos y a las personas. Un coliseo que acompañará a su club en su expansión y acercamiento al resto del mundo y que permitirá que tanto el FC Barcelona como su Camp Nou, sigan siendo mucho más que fútbol.

La historia del Camp Nou, casa del Barcelona en LaLiga Santander.

