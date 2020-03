Rustu Recber, histórico exarquero de la selección turca, se sumó a las personas contagiadas por COVID-19 y se encuentra hospitalizado tras sufrir síntomas de la enfermedad provocada por el brote de nuevo coronavirus.

El portero retirado en 2012 de 46 años, figura del equipo de su país que alcanzó las semifinales de Corea-Japón 2002, está alejado de su familia mientras busca su recuperación.

"Me hubiera gustado dar mejores noticias sin dejar de ser transparente sobre la verdad, pero lamento decir que mi esposo está hospitalizado con el diagnóstico de covid-19", señaló Isil Recber este sábado a través de una publicación en Instagram, en la que detalló el estado de su pareja sentimental.

"Todo estaba bien cuando, de repente, desarrolló síntomas realmente rápidos y todavía estamos en estado de shock. Estos son tiempos críticos y difíciles", agregó.

La esposa del jugador que más veces defendió la selección turca —120 ocasiones— hizo un pedido a las personas para que "sean conscientes y respetuosas". "Mi examen fue negativo, al igual que el de mis hijos. Él está en el hospital y no se nos permite verlo. Esta es la parte más difícil, no poder estar con él. Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos turcos. Estos días también pasarán. Por favor, no dejen de rezar por él", se lee en el final del pronunciamiento.

"¡Que te mejores, Rüştü! Te amamos y estamos contigo como Barcelona", destacó Barcelona en su cuenta oficial en idioma turco.

🙏 Geçmiş olsun Rüştü! 🇹🇷

❤ Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız! 🔵🔴 pic.twitter.com/NY658HTsSh — FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) March 28, 2020

Rustu integró el club catalán entre 2003 y 2004, luego de brillar en Corea-Japón, y dejó la institución azulgrana por la puerta falsa. “No es normal que un portero de mi historia y mi calibre se quede fuera porque no habla español”, señaló para explicar su salida.

