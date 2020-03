En medio de la pandemia del coronavirus, Luka Jovic incumplió la disposición del aislamiento obligatorio en Serbia. Semejante falta le ha costado críticas de muchos de sus compatriotas, entre ellos, las del mítico exentrenador Dragoslav Stepanovic.

En declaraciones al medio alemán ‘Kurir’, Stepanovic no tuvo piedad de Jovic y soltó una llamativa afirmación. “¡Es el único hombre que hace el 100% para arruinar su carrera! Jovic trabaja contra sí mismo”.

Así mismo, Stepanovic lamentó el comportamiento de Jovic luego del trabajo que le costó llegar al Real Madrid y convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol serbio.

“Tuvo suerte de que Adi Hütter le diera una oportunidad en el Eintracht y luego hizo la mayor transferencia en la historia de Serbia y se fue al Madrid. No puedo creer lo que el chico se está haciendo esto a sí mismo”, explicó.

“Leí los medios en Serbia y sé qué vida tuvo, que de niño dormía en su automóvil con su padre para esperar hasta la mañana para entrenar. Qué sacrificio hizo... Y luego esto. No sé, Luka obviamente no piensa en sí mismo. Cuando te dicen que es una prohibición, ¡finges que no entendiste nada!”, concluyó.

Jovic llegó al Real Madrid en la temporada 2019-20. (Instagram)

Sabe que cometió un error

Hace unos días, Jovic admitió que debía haberse informado mejor sobre el confinamiento que deben seguir los que llegan de otros países y aseguró que está listo para sufrir las consecuencias.

“Es mi error no haberme informado mejor, pero considero que es importante que se destaquen las condiciones (de la cuarentena) sobre todo para la gente que llega desde el extranjero”, dijo el atacante, que afirmó “estar listo para sufrir las consecuencias”.





