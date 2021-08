Para cerrar el tema. Barcelona dio a conocer que Joan Laporta, presidente de la institución, brindará una conferencia de prensa este viernes 6 de agosto, a partir de las 11:00 a.m. (hora de España) y 4:00 a.m. (hora de Perú). El motivo principal será explicar bajo que condiciones se dio la no renovación de Lionel Messi, quien se despidió del equipo culé tras 17 años.

El conjunto catalán citó a los diferentes medios de comunicación en el Auditori 1899 del Camp Nou. Asimismo, no se mencionó si estará ‘Leo’, lo que supone pensar que solo se contará con la presencia del máximo mandamás del Barca.

De parte del futbolista argentino, todavía no se ha emitido ninguna comunicación. No se ha manifestado ni para despedirse del club, ni para explicar que pasará con su futuro. El entorno de la ‘Pulga’ se maneja con mucho hermetismo.

Leo no va más

El jueves 5 de agosto, Barcelona emitió un comunicado para informar a la opinión pública sobre la imposibilidad de renovar con Lionel Messi, poniendo fin a la era del futbolista argentino en la Ciudad Condal.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”, explicó el equipo culé.

El Barca agregó: “Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”.





