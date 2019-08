¿'Plan B' si no llega Neymar? Mexicano es ofrecido al Barcelona para esta temporada

Barcelona continúa con la 'Novela Neymar'. Los azulgranas no se dan por vencidos y quieren sí o sí al brasileño en sus filas; sin embargo, el PSG no lo dejará salir con tanta facilidad, algo que empieza a cansar a los directivos. Algunos creen que ya es hora de ir por otras estrellas, este es el caso de Alejandro Vela, que ofreció a su hermano Carlos.

El mayor de los Vela , publicó en su cuenta de Twitter, que el Barza debería fijarse en el futbolista de LA FC para esta temporada. Cree que tiene el nivel suficiente para rendir en La Liga Santander, una de las mejores del planeta.

"¿Y si el Barcelona vuelve a intentar fichar al diez de Los Angeles FC? Creo que le saldría más barato y mucho más productivo que Neymar, de verdad. ¡Carlos Vela puede jugar donde él quiera!" , publicó Alejandro.

Barcelona ya mostró interés por el jugador mexicano a inicio de año, pero actualmente no se ha planteado su contratación. Neymar es el único objetivo que preocupa.

Carlos Vela se encuentra en un gan momento. Suma 28 goles con LA FC de la MLS y es el goleador del torneo, superando incluso a estrellas de la talla de Zlatan Ibrahimovic.

Barcelona piensa en Neymar

Según el programa español 'Jugones', dentro del camarín del Barcelona existe preocupación y molestia por las ofertas que la directiva ha hecho por el brasileño. Creen que no son serias y exigen mejorarlas antes de que el Real Madrid termine fichando al crack de 27 años.



"[...] La plantilla que todo está siendo una maniobra de distracción, que no están haciendo todo lo posible por contratar a Neymar, que la oferta que ha presentado la cúpula 'culé' ( cesión con opción de compra no obligatoria ), no es suficiente. Esperan que el Barça la mejore, que sea una oferta acorde a la calidad de Neymar", explica la citada fuente.

