Van Dijk entró en la agenda del Barcelona, ya preguntaron por él y su respuesta sorprendió a todos

Matthijs de Ligt es (o era) una de las prioridades del FC Barcelona en el actual mercado de fichajes. Sin embargo, el holandés parece tener todo arreglado con la Juventus. En esa linea, el actual campeón del fútbol español ha pensado en una alternativa: Virgil van Dijk.



Según publica este viernes el 'Daily Mirror' de Inglaterra, el defensor holandés se coló en la agenda de fichajes del Barcelona en los últimos días. Los emisarios del club no perdieron tiempo y sondearon la llegada del central del Liverpool, pero nunca imaginaron un 'no' tan rotundo.

El entorno de Virgil van Dijk hizo saber al Barcelona que el holandés no tiene interés en dejar el Liverpool. Al menos no por el momento. El ex central del Southampton vive un gran momento en Anfield y no cambiaría de aires ni por muy mareante que sea la oferta.



"El Barcelona preguntó por Van Dijk. Quería saber si podría verse tentado en abandonar el Liverpool si se le hacía una oferta. No obstante, los representantes del defensa holandés prácticamente hicieron oídos sordos a este contacto y no le dieron mayor importancia a la oferta", comentó el periodista John Cross en el citado medio.



Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Clément Lenglet y Jean-Clair Todibo cubren ahora el puesto de central, por lo que el Barcelona, tras recibir el 'no' de De Ligt y Van Dijk, podría decidir no contratar más en este mercado de fichajes.

