Ansu Fati no es el menor: los 10 futbolistas más jóvenes en debutar con la camiseta del Barcelona

Ansu Fati hizo historia con el Barcelona durante su victoria por 5-2 sobre el Real Betis, al convertirse en el segundo futbolista más joven en jugar con el campeón catalán en La Liga con 16 años y 298 días.

Según el club, el debutante más joven del Barça en cualquier competición fue Albert Almasque, que jugó en el primer equipo de la Copa Macaya en 1902 con 13 años, 11 meses y seis días. (Reporte de Joseph Cassinelli, traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)



Ansu, cuyo nombre completo es Anssumane Fati, nació en la pequeña nación de Guinea-Bissau, en octubre de 2002, y se trasladó a España, donde se había afincado su padre, Bori. "Con 6 o 7 años vino a España, yo vine antes y no sabía que jugaba al fútbol", dijo Bori a la emisora de radio española COPE. "Me decían que no sabía lo bueno que era mi hijo, regateaba a todo el mundo".



A pesar de ser la última joya de la cantera del Barça, el delantero creció en la pequeña localidad de Herrera, a 120 kilómetros de Sevilla, e inició su carrera en el Sevilla.



Los grandes clubes de España no tardaron mucho en notarlo y el Real Madrid y el Barça se interesaron por el niño de nueve años.



