¡Una cifra de locura! Boca Juniors realizaría la venta más cara de su historia con un fichaje del Barcelona

Barcelona tiene como prioridad la contratación de Neymar para esta temporada; sin embargo, no le cierra las puertas a otras contrataciones. Desde Italia informan que un nuevo volante podría llegar a los azulgranas. Hablamos de Rodrigo Bentancur , quien sería sacrificado en Juventus.

Según explica La Gazeta dello Sport, las negociaciones con el cuadro azulgrana estarían avanzadas y nos sería la primera vez que intentan ficharlo ya que afines del 2018 existieron sondeos formales por él.

El futbolista uruguayo surgido en Boca Juniors está en la 'Vecchia Signora' desde el 2017, con alegri siempre fue titular, pero debido a que Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín no pudieron salir y dejar dinero, Rodrigo necesitaría ser vendido para equilibrar las finanzas tras desembolsar 70 millones por De Ligt.

Esta venta ayudaría a Boca Juniors. Los 'xeneizes' realizarían la venta más cara de su historia debido a que entre lo ingresado en 2017 y 30 millones de euros que podría recibir ahora, sumando 40 millones de euros. Un monto más que elevado para el fútbol argentino.

El camerín del Barcelona quiere a Neymar

Según el programa español 'Jugones', dentro del camarín del Barcelona existe preocupación y molestia por las ofertas que la directiva ha hecho por el brasileño. Creen que no son serias y exigen mejorarlas antes de que el Real Madrid termine fichando al crack de 27 años.



"[...] La plantilla que todo está siendo una maniobra de distracción, que no están haciendo todo lo posible por contratar a Neymar, que la oferta que ha presentado la cúpula 'culé' ( cesión con opción de compra no obligatoria ), no es suficiente. Esperan que el Barça la mejore, que sea una oferta acorde a la calidad de Neymar", explica la citada fuente.



