Lo que ya había adelantado la prensa hace una semana, lo confirmó el propio jugador, que podría llegar desde China para intentar ponerse el traje de ‘salvador’ de un FC Barcelona que no termina de arrancar. El ex internacional brasileño Oscar, reconoció no solo el interés, sino que hay contactos con la entidad azulgrana para convertirse en su tercer refuerzo del mercado de invierno.

“El Barcelona se puso en contacto con mi agente (Kia Joorabchian) para conocer la posibilidad de ficharme, porque sabe que nuestro campeonato estará parado hasta marzo. El club está pasando por un momento difícil ahora mismo... Escuché que tenía interés en mí, todavía están hablando con mi agente y están viendo si exista una oportunidad”, dijo Oscar.

Eso sí, una vez más, el límite salarial sería el principal impedimento para que el Barcelona pueda concretar el traspaso. Además, el jugador del Shanghái Port tiene contrato hasta 2024, lo cual dificulta su aún más su llegada.

“Sería genial, una oportunidad increíble para mí y para el Barcelona también. Estoy en una gran etapa ahora mismo, por lo que sería un paso muy importante para mi carrera. Ahora soy más maduro y experimentado. Creo que sería genial para todos”, añadió el brasileño para TNT Sports Brasil.

En contraposición, no todo es negativo para los de Cataluña: tras el límite salarial impuesto por la Federación de Fútbol China, el salario de Oscar se redujo de los 24 millones de euros netos a los 2,5 millones.

Con todo, y pese a la salida de Coutinho y la más que probable de Ousmane Dembélé, el club azulgrana necesita aligerar la plantilla. Dest, Mingueza, Riqui Puig son candidatos a cambiar de aires.

Oscar llegó al fútbol chino desde el Chelsea. (Foto: Getty Images)

La primera estrella en China

El futbolista brasileño dio la gran sorpresa en el 2017 cuando inauguró la ruta de las estrellas que luego llegaron a la Superliga China, cuando en su mejor momento futbolístico y siendo clave en el Chelsea de Mourinho que ganó la Premier League, decidió marcharse al país asiático.

El Shanghai Port pagó 60 millones de euros por Oscar, que se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol chino. Otros cracks, entonces, decidieron seguir sus pasos como Hulk, Carrasco, Gervinho o Carlos Tevez.

Oscar disputó 170 partidos, ha anotado 50 goles y repartió 93 asistencias. El jugador de 30 años se convirtió en un ídolo de masas en China e incluso se ofreció a jugar para la selección asiática, si cambiasen las normas.

