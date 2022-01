DIRECTV EN VIVO: ver aquí Barcelona vs. Real Madrid por Supercopa de España desde Riad.

Ver aquí DIRECTV Sports EN VIVO y EN DIRECTO | Sigue el partido entre Barcelona y Real Madrid que chocan este miércoles 12 de enero ONLINE TV LIVE AHORA por la Supercopa de España 2022 que se disputará en el estadio King Fahd International de la localidad de Riad desde las 2 de la tarde (hora en Lima y Bogotá). El trofeo jugará su tercera edición en su nuevo formato de final a cuatro, que enfrentará al equipo merengue segundo clasificado de la pasada liga contra el Barça, vigente campeón de Copa del Rey, en la primera semifinal. El jueves, el Atlético de Madrid, actual campeón liguero, se enfrentará al Athletic de Bilbao, finalista de la última Copa del Rey y ganador de la Supercopa 2021.

DIRECTV es un sistema de televisión satelital subsidiaria de AT&T Corporation con sede en California, Estados Unidos. Incluye una gran variedad de programación con canales de deportes, familia, películas, noticias, entre otros. Además, ofrece la posibilidad de ver su señal de en televisores, computadores y aparatos móviles para todos los miembros de un hogar.

¿En qué países está presente DIRECTV?

DIRECTV, fundado el 17 de junio de 1994, es un proveedor de servicios estadounidense, pero tiene presencia en varios países de América Latina como Argentina, Aruba, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, México, Brasil, Trinidad y Tobago y Venezuela.

¿Qué formas existen para ver DIRECTV?

DIRECTV no solo ofrece sus señales para la televisión. En los últimos meses, la compañía de cable lanzó DIRECTV GO, una plataforma de streaming similar a Netflix que permite ver online todo tipo de contenido. También dispones de DIRECTV Prepago, el servicio sin recibos a fin de mes que permite disfrutar el mejor fútbol del mundo únicamente adquiriendo la antena y decodificador.

¿Qué canales de deportes ofrece DIRECTV?

Dentro de su amplia parrilla de canales, DIRECTV ofrece a todos sus usuarios varias señales de deportes, entre ellas tres exclusivas: DIRECTV Sports, DIRECTV Sports + y DIRECTV Sports 2. Las tres mencionadas se encargan de la transmisión de partidos de clubes como Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Aquí también podrás encontrar las cinco mejores ligas de Europa.

ESPN, ESPN 2, ESPN 3, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, Golf Channel, NBA y TyC Sports son los otros canales de deporte que DIRECTV tiene en su programación. También están presentes en otras operadoras de cable como Movistar y Claro TV.

La Supercopa de España (Barcelona vs. Real Madrid) en DIRECTV

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se deshizo en elogios el martes hacia su homólogo del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, mientras los archirrivales se preparan para enfrentarse en la semifinal de la Supercopa de de fútbol de España en Arabia Saudí esta semana.

El ex centrocampista del Barça, Xavi, asumió el cargo en el Camp Nou en noviembre, tras la destitución de Ronald Koeman, pero ha tenido dificultades para cambiar la suerte del club catalán, que ocupa la sexta posición en la liga de fútbol española, a 17 puntos del líder, el Real Madrid.

Sin embargo, Ancelotti se mostró impresionado con lo que ha visto hasta ahora del entrenador y predijo una fuerte segunda mitad de la temporada del Barça. “Su equipo me gusta porque tiene una idea clara del juego”, dijo el italiano en una rueda de prensa en Riad.

“El nuevo entrenador ha aportado ideas y la actitud del Barça ha mejorado (...) Con sus atributos y su actitud puede sacar adelante la situación”. Sin embargo, el centrocampista Toni Kroos dijo que la forma no importa de cara al encuentro del miércoles, en el que el Barça buscará cobrarse la venganza oir su derrota por 2-1 en liga ante el Real Madrid, que fue el penúltimo partido de Koeman al frente del equipo.

“Últimamente no he visto muchos partidos del Barça. (...) Nosotros también jugamos y cuando no lo hacemos tengo otras cosas que hacer”, dijo Kroos. “Mi experiencia de casi ocho años aquí me dice que no hay favoritos en un clásico. Es un partido especial en el que puede pasar de todo”.

