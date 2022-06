El ‘efecto dominó' en el mercado de fichajes podría llevar a un crack del Manchester City al Barcelona, donde vienen evaluando opciones para reemplazar a Frenkie de Jong, quien tendría casi todo hecho con el United. De acuerdo a la prensa española, Xavi Hernández dio el ‘Ok’ a Joan Laporta para seguir de cerca la situación de Ilkay Gündogan. El alemán podría no renovar con los ‘sky blue’ y salir esta temporada.

Así lo adelanta ‘La SER’, que adelanta que el mediocampista, que fuera el primer refuerzo de la ‘era’ Guardiola en el Manchester City, es el ‘Plan B’ en caso falle el fichaje de Bernardo Silva, también del City.

El hecho de que Gündogan termine contrato con el Manchester City en junio de 2023 favorecería un posible traspaso beneficioso para todas las partes, señala el citado medio.

Xavi Hernández ya dio el ‘Ok’, pues gusta mucho del estilo de juego del alemán de 32 años por su buen toque de balón y, sobre todo, por su facilidad para llegar al área rival. Cabe mencionar que ya ha sonado en otras ocasiones para llegar al Camp Nou.

El exjugador del Borussia Dortmund fichó por el Manchester City hace seis temporadas y es, incluso, uno de los capitanes de ‘Pep’. Esta temporada, sin embargo, su rol ha sido más secundario y ha sido titular en 20 de los 37 encuentros de Premier.

Se complica Bernardo Silva

La opción número 1 del Barcelona es el mediocampista portugués, pero en Inglaterra ya han asegurado que el luso no se moverá si no llega una oferta estratosférica por él, algo que el Barça, ahora mismo, no puede afrontar.

“¿Si me seduce el Barcelona? Lamentablemente, ahora mismo no puedo decir nada. Estoy con la selección y muy concentrado. Cuando acabe la temporada, ya veremos qué pasa”, comentó el también exjugador de Benfica y AS Mónaco en zona mixta.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.