Tranquilo, Leo: el bombazo que el Barcelona le prepara al Real Madrid en el mercado

Mientras el Real Madrid prepara a lo grande el anuncio de Eden Hazard, Barcelona no se detiene en sus negociaciones y prepararía un gran golpe al madridismo y, especialmente, a Florentino Pérez en el mercado de fichajes. Si bien la contratación de Matthijs de Ligt aún no se ha definido en la tienda blaugrana, Lionel Messi y toda la dirigencia del club prepararían la contratación de Kylian Mbappé , el delantero del PSG que ya no se siente tan cómodo en París.



Luego de que en Francia y España se publicara el cortocircuito entre Neymar y Mbappé, Barcelona apuraría toda su influencia para convencer al delantero galo de mudarse a Cataluña y dejar París en las próximas semanas. Razones no le faltan. Ante la revelación de que hay un clan de brasileños y franceses, sumado a los pedidos que le hace la dirigencia del PSG a ‘Ney’, Mbappé optaría por tomar un camino distinto al de su compañero para explotar su fútbol.



Messi y compañía tendrían las puertas abiertas para él y, por ello, es que las negociaciones con Antoine Griezmann se habrían detenido en los últimos días. El delantero del Atlético de Madrid se convertiría en el plan B si es que hay posibilidades de traerlo a Mbappé al Camp Nou.



Asimismo, para ejecutar una operación como la de Mbappé, el Barcelona tendría que prescindir de futbolistas como es el caso de Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, entre otros jugadores. La operación de Mbappé, de quien el PSG gastó 180 millones de euros hace dos temporadas, hace que su contratación se encuentre valorizada en más de 222 millones actualmente.



Las posibilidades de que Mbappé cambie al PSG por el Barcelona pueden ser remotas, pero el cortocircuito entre dos futbolistas de élite puede comenzar a hacer que los caminos entre ellos se bifurquen. Neymar se quedaría en Francia, Mbappé viajaría para Cataluña.



