De cara al fichaje de Robert Lewandowski, las últimas horas han sido espectaculares para el FC Barcelona. El Bayern Munich ha anunciado que el polaco no renovará contrato y el futbolista ha confirmado la noticia luego del partido final de la Bundesliga ante el Wolfsburgo. Todo parece marchar sobre ruedas para los catalanes. Sin embargo, el presidente Joan Laporta no quiere confiarse en lo más mínimo, razón por la que según la prensa española, tiene un as bajo la manga en caso no logre contratar al goleador de 33 años. Y se trata nada menos que del portugués Joao Félix del Atlético de Madrid.

El exdelantero del Benfica ha vuelto a colarse en la agenda de fichajes del club azulgrana. No obstante, en la plana mayor del Barça tienen claro que la prioridad del mercado de verano pasa por Lewandowski. De cualquier forma, no quieren descartarlo.

Según el portal español ‘Fichajes.net’, en el Barcelona son conscientes que la delicada situación económica podría terminar por truncar la llegada de Lewandowski, tal como deslizó el último sábado Xavi Hernández. El egarense explicó que el dinero no es algo que sobre en la institución de la ciudad condal.

Así las cosas, el Barcelona guarda bajo la mesa la carta de Joao Félix en caso otro club se le adelante en el fichaje de Lewandowski. El portugués ya estuvo en la mira de los culés en el mercado de fichajes de verano del año pasado.

Joao Félix, en la mira del Barcelona.

Inician las negociaciones

En el Bayern quieren resolver cuanto antes el futuro de Lewandowski. Han comprendido muy bien la voluntad del futbolista, por lo que lo mejor para las partes involucradas es que deje el equipo en el mercado estival, que está a unas semanas de abrirse.

Así las cosas, el club de la Bundesliga le ha pedido al FC Barcelona a través del representante que presente su primera oferta formal por el ariete polaco. Los alemanes al menos quieren ganar una importante cantidad de dinero con su venta, aunque en el Camp Nou no están dispuestos a perder la cabeza por ‘Lewa’.

En un inicio, el Bayern se planteó vender al exgoleador del Borussia Dortmund por 50 millones de euros. Sin embargo, conscientes de la alicaída economía de los catalanes, unos 35 a 40 ‘kilos’ abrirían la puerta al centrodelantero, algo que ya hizo el último viernes el entrenador Julian Nagelsmann.





