El reemplazo de Coutinho: Barcelona planea trueque top mientras él está en Brasil

Philippe Coutinho tiene una cuenta regresiva en el mercado de fichajes de verano. El extremo brasileño, quien juega con soltura previo a la Copa América de Brasil 2019 , no contaría para Ernesto Valverde, si es que la directiva consigue lograrle un jugador en ataque de cara a la siguiente temporada. Si bien la política azulgrana de traer nuevos futbolistas ha sido exhaustiva, Eric Abidal y compañía no han logrado traer un crack que haga compañía a Lionel Messi y Luis Suárez. Por ello suena un nombre en los últimos días y cada toma más fuerza.



Marcus Rashford podría ser el nuevo futbolista del Barcelona para el 2019-2020, dado que el delantero inglés termina su vínculo contractual en la próxima temporada. Sin renovar su contrato con los ‘Red Devils’ – pretendiendo más dinero y un equipo más competitivo – Rashford podría verse de azulgrana para formar un tridente de ataque con Leo y Suárez.



Si bien en medios de Inglaterra no se ha hablado de precios, el hecho de que solo le quede un año de contrato a Rashford hace que su pase valga menos de 100 millones de euros. No obstante, todo queda de lado si es que no se le consigue un equipo a Coutinho, por quien el Barcelona gastó una fortuna en el mercado de invierno de hace dos temporadas.



Coutinho podría ser un trueque con el United más dinero, dada la buena experiencia que tiene el brasileño en la Premier League con el Liverpool. Ahí el extremo se lució con goles, buen fútbol y podría ser la fórmula necesaria para recuperar su lugar en la élite de este deporte.



Barcelona no hace movimiento por ahora, aunque los rumores comienzan a tomar más fuerza. Si se va Coutinho, el Barca traerá otro jugador. ¿Malcom? Tiene otro pie afuera.



