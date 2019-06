El plan B de Neymar sigue con fuerza: si no llega ‘Ney’, no se pierde el paso en el mercado

Neymar se muere de ganas de vestirse de blaugrana de cara a la siguiente temporada, pero en el camino del futbolista brasileño aparece una mesa de negociación entre el Barcelona y PSG. Los parisinos desean 300 millones de euros por su pase; los catalanes ofrecerían a Philippe Coutinho, un futbolista más y varios millones de euros por el pase de un futbolista que ha generado varios problemas durante su estancia en París, al punto que los jeques árabes le han puesto el cartel de transferible, solo si reciben el beneficio económico que desean.



No obstante, si el acuerdo no llega a proceder entre ambas, el Barca aprovechará la situación de Antoine Griezmann para oficializarlo el 1 de julio como su flamante refuerzo de cara a la siguiente temporada. El contrato del delantero galo cambia su cláusula de rescisión 120 millones de euros a partir de esa fecha, por lo que los culés tan solo deberían llegar a un acuerdo económico con su salario y oficializarlo como nuevo futbolista del Barcelona.



Griezmann no cae bien dentro del vestuario a raíz de su negativa de irse a Camp Nou en la pasada temporada, por lo que Lionel Messi y Gerard Piqué, entre otros, deberían sentarse a conversar con el francés de lo que fue ese día y dejarlo en el olvido en pro de ganar la próxima Champions League. Por su parte, Samuel Umtiti y Clément Lenglet piensan distinto a ellos, aunque sin un peso como el de esos futbolistas, tan solo aprueban la llegada de Griezmann.



Griezmann ha señalado que sabe dónde jugará en la próxima temporada, aunque en silencio no se avisara nada sobre él para el mercado de fichajes de verano. Lo único cierto, hasta hora, es que no seguirá en el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Esta fue su última temporada y no habrá un cambio de 180 grados. No este año, no hay ‘Fair Play Financiero’ ni nada.



► ¡Un 'Dream Team' de aquellos! El brutal XI de cracks que quedarán libres desde el 30 de junio [VIDEO]



► A pedido del propio DT: Nicolás Otamendi podría seguir su carrera en un grande de España



► Puros lujos de 'CR7': así pasa Cristiano sus vacaciones junto a Georgina Rodríguez y familia [FOTOS]



► ''Florentino tiene que comprar a Mbappé a ojo cerrado'': el mensaje de una voz autorizada del Real Madrid