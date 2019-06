El camino de Coutinho: el club top que pide una cesión con opción a compra del Barcelona

Una salida para el brasileño que no ha encontrado su lugar en el Camp Nou. Luego de la partida de Anfield Road con destino a Cataluña, Philippe Coutinho nunca volvió a ser el mismo. Puede que sea el ADN culé, puede que sea un tema de asociación con sus compañeros, pero lo cierto es que futbolista no vale los 140 millones que invirtieron los dirigentes para su contratación. Por ello, una cesión puede ser su mejor destino para el mercado de fichajes de verano.



De acuerdo a una publicación del Daily Mail, el PSG pretendería el préstamo de Coutinho con una opción de compra para el siguiente verano. De este modo, los parisinos pretenderían no arriesgarse con un jugador que no demostró su valía al lado de Lionel Messi y Luis Suárez.



Coutinho sería llevado a París algo así como lo fue en su momento James Rodríguez, quien fue cedido durante dos temporadas al Bayern Munich. Al lado de Neymar y Kylian Mbappé, los dirigentes de París verían si es una buena opción para lo que valdría su cifra, menos de 140 millones de euros que pagó al Barcelona al Liverpool en su momento, claro.



Así como Coutinho, el PSG también pretende a David de Gea para el siguiente mercado de fichajes de verano. En Francia se espera que haya un ‘Dream Team’ que esta vez sí pueda lograr el título de la Champions League, algo esquivo en las últimas temporadas.



► ¿Pega la vuelta? El cambio de técnicos en el mercado de fichajes de verano



► De la línea: espectacular salvada de Lampe para evitar el segundo de Francia en Amistoso Internacional [VIDEO]



► Aquí también hubo 'milonga': los líos más sonados de cracks mundiales con DTs en los últimos años [FOTOS]



► Un sombrero con toda la clase: el golazo de Thomas Lemar en Bolivia vs. Francia [VIDEO]