El problema del mercado: los tres cracks que el PSG quiere ‘quitarle’ al Barcelona

Puede decirse que la relación del Barcelona y del PSG no es la mejor de todas. No hay problemas financieros entre ellos, sí conflictos meramente deportivos causados por incidentes en el pasado. La posibilidad del pase de Marco Verratti al Camp Nou fue uno, la salida de Neymar a París fue la gota que colmó el vaso. Ahora, en medio de un nuevo mercado de fichajes, en Francia se asegura que los jeques han puesto la mirada sobre tres futbolistas, que los catalanes también han observado como posibilidad de relevo de Luis Suárez, así como un mega crack.



Se trata de Nicolas Pépé, Luka Jovic y Antoine Griezmann, tres objetivos que ha centrado la directiva del PSG para la temporada 2019-2020. Vamos con el primero. El delantero del Lille, con solo 22 años, interesa también al Bayern Munich y Barcelona, por lo que el PSG tendría preparada una oferta para él para ser el reemplazo de Edinson Cavani en el equipo, puesto que tiene contrato hasta el 2020 y pareciera que no hay intenciones de renovar con el uruguayo.



El otro caso es Luka Jovic, el atacante que ha marcado 25 goles en 39 partidos disputados. El delantero serbio será comprado por el Frankfurt, pero se sabe que no seguirá en la Bundesliga ante el interés de media Europa por él. Real Madrid también lo sigue y Barcelona ya habría salido de la puja por el goleador, por lo que quedaría retirado. Sin embargo, el interés de ambos equipos es el mismo, lo ‘ojearon’ Barca y PSG para tentarlo en el mercado de pases.



Y el último es indiscutible para cualquier plantilla en el mundo: Antoine Griezmann. El delantero del Atlético de Madrid siempre ha estado en la órbita del Barcelona, aunque el PSG tendría un plan para repatriarlo y tratar de hacer un tridente invencible en el ‘Viejo Continente’: Neymar, Kylian Mbappé y Antoine. Esos los tres casos que comparten parisinos y culés.



► Messi no jugó pero sigue en lo más alto: así va la lucha por la Bota de Oro 2018/19 en Europa [FOTOS]



► Si el Real Madrid quiere a Hazard, yo te quiero a ti: Barcelona vuelve a fijarse en estrella del Chelsea para verano



► ¡Incluso ya tienen su dorsal! Real Madrid va por delantero que quiere Barcelona para presionar a Benzema



► El primer embrollo para Florentino en el mercado: el trueque que no puede lograr