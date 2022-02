Xavi Hernández se encuentra muy enfocado en terminar la temporada 2021-22 de la mejor manera posible. Es cierto, los azulgranas ya no aspiran al título de LaLiga Santander, pero las chances de llegar a la próxima Champions League siguen intactas. El de Terrasa viene haciendo bien las cosas en la presente campaña. Sin embargo, ya ve de reojo la siguiente. En esa línea, según el portal español ‘Fichajes.net’, el técnico del cuadro catalán ha empezado a elaborar una lista de jugadores con los que no piensa contar en el 2022-23. De momento, se trata de tres defensores que no entran en sus planes.

El primero de los descartes de Xavi, según la citada fuente, sería nada menos que Samuel Umtiti. A pesar de que se le renovó el contrato hasta mediados de 2026, el central francés no tiene oportunidades de seguir en el Barça con Hernández en el banquillo.

Desde la presidencia del Barcelona buscarían ceder o vender definitivamente al campeón del mundo en Rusia 2018. El problema para los azulgranas es que el francés no quiere moverse y tampoco hay clubes seriamente interesados en sus servicios.

Samuel Umtiti no entra en los planes de Xavi Hernández. (Foto: Reuters)

Otro jugador que tendría las horas contadas en el Barcelona sería nada menos que Clément Lenglet. De ese cracks en defensa que llegó a erigirse como uno de los mejores en su posición, queda absolutamente nada. En Camp Nou hay urgencia por venderlo.

Con contrato hasta el 2026, Lenglet ya empezó a sonar fuera del Barcelona desde el año pasado. Sevilla podría repescarlo para tapar el hueco que el francés Jules Koundé dejará con su partida en el próximo mercado de fichajes de verano.

Clement Lenglet se encuentra en la lista de transferibles del FC Barcelona. (Foto: Getty)

Óscar Mingueza correría con la misma suerte de Umtiti y Lenglet. El canterano azulgrana se encuentra en horas bajas desde hace varios meses, hecho que empuja a Xavi Hernández a deshacerse de él en verano, algo que estuvo cerca de ocurrir en el último mercado de fichajes.

Mingueza pudo ser cedido al Valencia hasta fin de temporada, pero las negociaciones se rompieron. El de Santa Perpetua de Moguda, valorizado en 9 millones de euros, tiene contrato en el cuadro de LaLiga Santander hasta el 30 de junio de 2023.

La idea del presidente Joan Laporta pasa por ahorrarse las fichas de los citados jugadores, especialmente de Umtiti y Lenglet. A pesar de que no son tomados en cuenta por el entrenador, gozan de buenos salarios en medio de una crítica situación financiera de la institución de la ciudad condal.





