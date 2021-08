Gerard Piqué se ha convertido en el último tiempo en uno de los máximos referente del FC Barcelona. El defensor es fanático del cuadro azulgrana desde pequeño y ahora tiene la oportunidad de defender sus colores, incluso, utilizando la banda de capitán en el brazo. Demostrando su fanatismo, el exManchester United publicó en sus redes sociales algunas imágenes en las que se le ve conociendo a un jugador del equipo. A nada más y nada menos que Ronald Koeman, actual DT culé.

En la publicación realizada en sus redes sociales, se observa a Gerard de 5 años junto a sus padres. Koeman, quien brillaba en el Camp Nou en ese entonces, ingresa a la escena y le firma un diario al pequeño que no pudo ocultar su felicidad. Luego del autógrafo, ambos se tomaron una foto.

Gerard Piqué revela detalles de la reducción de sueldos

El central explicó este domingo que “el resto de capitanes (Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto) también están a punto de ajustarse su salario”.

“Para mí significa mucho el cariño del público. He nacido aquí, me he criado aquí, he vivido prácticamente siempre aquí. El gesto es el que tocaba y el resto de capitanes también están plenamente dispuestos a ajustarse su salario. Yo he sido el primero en hacerlo por un tema de tiempos, pero el club les ha pedido un esfuerzo y lo van a hacer”, añadió en este sentido Piqué.}

E insistió sobre el tema: “A veces porque no salimos mucho a hablar hay malentendidos. Desde que acabó la temporada pasada todos los capitanes nos hemos alineado para llegar a un acuerdo con el club. Yo he sido el primero porque era necesario hacerlo rápido para poder inscribir a los jugadores”.

