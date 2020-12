La permanencia de Lionel Messi en Barcelona es uno de los asuntos más importantes que debe resolver el próximo presidente del club. Sobre ese tema habló Emili Rousaud, exvicepresidente en la etapa de Josep Maria Bartomeu y actual precandidato en los comicios que se desarrollarán el próximo año.

El antiguo directivo azulgrana expresó la intención de sentarse a negociar con el delantero argentino, cuyo contrato vencerá a mediados del 2021. Rousaud enfatizó que el delantero también debe poner de su parte en la conversación y hasta habló de un “sacrificio” económico por parte del ’10′ para que la continuidad sea factible.

“Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Messi ha escrito las páginas más brillantes de la historia del club, y debemos honrar nuestras leyendas. Pero la realidad es la que es. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará”, declaró en una entrevista con el periódico ARA.

En la misma línea, Rousaud expresó que la situación del club siempre será más importante que cualquier futbolista, incluso que el propio capitán, quien ha formado parte de los logros más recordados en toda la vida institucional de los blaugranas.

“Sinceramente, creo que las cosas hay que decir como son. Al socio no se le puede engañar. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede, pero siempre con los intereses del club por delante. No está por encima del club. ¿Quiero que se quede? Sí. Pero no a cualquier condición. Debe ser sostenible salarialmente”, agregó.

El precandidato a la presidencia reveló que propondrá un proyecto deportivo para que el argentino siga. “Messi no pone el dinero por delante. Ya es el futbolista mejor pagado. Cuando en verano dice que se marcha, que nadie se engañe, no lo dice por dinero, sino porque es un ganador nato y no hay un equipo bastante competitivo”, indicó

“Por lo tanto, debemos convencer de que vamos a crear un proyecto ganador. Y a partir de ahí, él tomará la decisión que crea conveniente. En nuestra candidatura está el Josep Maria Minguella, que lo conoce bien, tanto a él como a su padre y su entorno”, agregó Emili Rousaud.