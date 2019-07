"Viven en un mundo de fantasía": el terrible dardo de Klopp al Barcelona y Real Madrid por sus fichajes

Barcelona y Real Madrid sorprenden esta temporada con la contratación de grandes estrellas. La llegada de Antoine Griezmann en los azulgranas tras el pago de los 126 millones de euros y Eden Hazard por más de 100 millones en los blancos sorprendieron este mercado de fichajes. Muchos no tienen esta posibilidad, este es el caso del Liverpool.

El club inglés se convirtió en el campeón de la Champions League 2018/19 con una plantilla muy bien armada y sólida por lo que tomaron la decisión que este año no cambien mucho. Solo oficializaron este domingo la contratación de Harvey Elliott.

Eliott se convirtió el pasdeo mayo en el jugador más joven en disputar un partido en la historia del la Premier League. Con 16 años y 36 días, el delantero inglés estableció el récod cuando saltó al césped del estadio de los Wolves ante Fulham.

Jurgen Klopp se refirió a la austeridad del club 'red' este verano y aprovechó para lanzar un dardo a los cuatro clubes, que según él, viven en "un mundo de fantasía" en el que puede "tener todo lo que quieren".

"No puedo decir nada sobre lo que hacen otros clubes. No sé cómo lo hacen. Nosotros tenemos que pagar las cuentas. Perdonen, pero todos debemos pagar lo que debemos. Ya invertimos dinero en el equipo y ahora no podemos invertir más" , explicó el técnico alemán.

"No vivimos en un mundo de fantasía en el que puedes tener todo lo que quieres. No lo puedes hacer constantemente. Parece que hay cuatro clubes en el mundo que sí pueden hacerlo. Real Madrid, Barcelona, City y PSG. Cualquier cosa que necesiten, ellos la tienen. No nos puedes comparar con ellos" , finalizó.

