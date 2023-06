En el mercado de fichajes del verano europeo 2017, el Fútbol Club Barcelona recibió uno de los golpes más duros de su reciente historia. Con 222 millones de euros de Qatar, el Paris Saint-Germain logró pagar la cláusula de rescisión de Neymar Junior, por aquel entonces, uno de los mejores jugadores del mundo. Han pasado seis años y la pesadilla para el cuadro azulgrana podría repetirse. En esta ocasión, el club que amenaza con llevarse a una de sus estrellas es el Manchester United. De acuerdo a información de El Nacional de Cataluña, en Old Trafford están dispuestos a practicar la misma jugada del PSG con el brasileño para saltarse toda clase de negociaciones.

Y el objetivo que tiene en mente el cuadro más campeón del fútbol inglés (20 ligas) es nada menos que Ousmane Dembélé, el delantero intocable en la pizarra de Xavi Hernández cuya cláusula es de risa para un club tan rico como el United. Exactamente, el francés podría salir del Barcelona por 50 millones de euros.

Semejante cifra convierte a Dembélé en una ganga que el Manchester United no quiere desaprovechar. El único problema es lograr convencer al jugador francés, que sigue pensando que en ningún sitio vivirá tan bien como en Barcelona. Además, está fascinado con trabajar bajo las órdenes de Xavi.

“Mi gran sueño es ganar una Champions con el Barça, ganar un trofeo con el club que amas es lo máximo. He sido del Barça desde que era pequeño, siempre he sido seguidor de este equipo. Me siento muy bien aquí y espero convertirme en un gran jugador aquí”, dijo el francés, hace unas semanas, en una entrevista con Teléfoot.

No se trata de la primera vez que Ousmane Dembélé aparece en el radar del Manchester United. A finales de la temporada 2021-22, el cuadro mancuniano quiso ficharlo como agente libre, aprovechando que terminaba contrato con el Barcelona. Sin embargo, el francés solo oía ofertas de los Culers para renovar.





Ousmane Dembélé llegó al Barcelona en 2017.





El 'Mosquito' Dembélé en el Barcelona





Dembélé arribó al Barcelona en agosto de 2017. Firmó por cinco temporadas, hasta junio de 2022. Durante este periodo, marcado por las lesiones, el ‘Mosquito’ mostró su mejor versión en contadas ocasiones. Sin embargo, desde la llegada de Xavi al banquillo, el galo encontró la regularidad que tanto buscaba.

En total, el atacante francés ha defendido la camiseta del FC Barcelona en 185 partidos oficiales. Ha firmado 40 goles, ha dado 42 asistencias y ha ganado siete títulos: dos Copas (2017-18 y 2020-21), tres Ligas (2017-18, 2018-19 y 2022-23) y una Supercopa de España (2018-19 y 2022-23).





