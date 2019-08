Sin Messi: el primer 11 de Valverde para el debut del Barcelona en LaLiga [FOTOS]

Ernesto Valverde afirmó que no arriesgará a Lionel Messi en el debut del Barcelona el viernes en la liga española ante Athletic de Bilbao , y lamentó que la plantilla no esté cerrada para el arranque de la competencia.



Messi sufrió una lesión muscular en un entrenamiento antes del viaje del Barca a Estados Unidos durante la pretemporada y no ha vuelto a entrenar con normalidad desde entonces.



"No vamos a arriesgar y menos con Leo. Todavía no ha entrenado con el equipo. Vamos a esperar pero sigue un proceso de recuperación bastante bueno", dijo Valverde el jueves en rueda de prensa.



Barca ha invertido más de 200 millones de euros en contrataciones, incluyendo la llegada de Frenkie de Jong y Antoine Griezmann, quienes serán de la partida en San Mamés.



