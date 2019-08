Messi se pone serio y aprieta al Barça: máxima presión para cerrar el fichaje de Neymar de una vez por todas

El FC Barcelona tiene dos grandes líos en lo que respecta la vuelta de Neymar en este mercado de fichajes. No solo están las negativas de PSG a cada oferta que presentan, también la presión que Lionel Messi ejerce como capitán para que Bartomeu cierre de una vez por todas la recontratación de su gran amigo.



Según 'Le Parisien', el mejor jugador del mundo no pierde de vista las negociaciones del Barcelona y PSG y figura como el principal interesado en el fichaje del brasileño. Messi conoce de sobra la calidad de Neymar y sabe que su vuelta al Camp Nou le dará al club azulgrana ese toque de calidad que no se vio en la derrota ante el Athletic Club en San Mamés.

Lionel Messi se ha convertido en el gran aval de Neymar en su vuelta al Barcelona y desde la presidencia del club quieren complacer los pedidos del mejor jugador de la historia azulgrana. Es por eso que, tal como apunta la citada fuente, los 'Culés' harán llegar otra oferta al PSG la próxima semana.

'Le Parisien' afirma que el club catalán hará una nueva propuesta por Neymar, aunque reconoce que resulta difícil entrever cuál puede ser su contenido después de haber cedido al Bayern Munich a Philippe Coutinho , que era una de las piezas maestras para un eventual fichaje de Neymar.



El PSG había aceptado la idea de los barcelonistas de venderles su delantero estrella en una operación que incluyera a cambio algún jugador del Barça. Pero exigía que hubiera además al menos 100 millones de euros, que fueran dos los futbolistas, y de una lista restringida en cabeza de la cual estaban Coutinho y Ousmane Dembelé.



