El padre habla y el Sporting contraataca: el comunicado sobre el supuesto pase de Ansu Fati a Portugal

► "No se va a ninguna parte, es feliz aquí": desde Inglaterra, frustran el anhelado fichaje de Zidane



► No juega más: Messi encuentra a un responsable del ridículo ante Granada y manda un mensaje a su DT

Primero fue el padre y ahora ha respondido el club en un comunicado oficial. Luego de que el progenitor de Ansu Fati , Boro Fati, haya señalado en una entrevista al diario ‘A Bola’ de Portugal que su hijo no vistió la camiseta del Sporting Lisboa ante la nula propuesta deportiva de parte de la institución lusa, el club no ha tardado en responder ante las ‘falsedades’ del padre.



De acuerdo a Boro, Sporting Lisboa tan solo le ofrecía un lugar en el equipo filial de cara a esta temporada, sin embargo, los lusos – en un sinnúmero de ejemplos – han indicado que se trata de una mentira, puesto que la política del club siempre ha sido usar a jóvenes de la cantera para luego venderlos a mercados más atractivos, como lo es España, Inglaterra y Italia.



El comunicado del Sporting de Lisboa

El reclutamiento de Sporting CP no solo identificó el potencial del jugador, que todos reconocen ahora, sino que fue capaz de motivarlo a venir a Alcochete para reunirse con nuestros gerentes, lo que muchos otros clubes han intentado pero fracasado. Sabíamos que el proceso de renovación con el Barcelona no estaba en marcha y comenzamos nuestro trabajo.



Solo hay que mirar nuestra política de entrenamiento para darte cuenta de que nuestros equipos están formados por jugadores de varias edades, independientemente de su rango. Decir que el jugador se quedaría en el juvenil no es conocer la realidad actual de nuestra formación. Hay jugadores de 16 años en el equipo principal de menores de 23 años o de 18 años. Pero también debes hacer bien las matemáticas, porque el jugador nunca podría ser reclutado para el juvenil porque no tiene la edad suficiente: nació en 2002, lo que corresponde al nivel de menores de 19 años.



Estos son solo algunos puntos que tenemos el deber de enfatizar para darnos cuenta que nuestro reclutamiento funciona. Desafortunadamente, no siempre podemos fichar a todos los buenos jugadores que hemos identificado fácilmente, porque no debemos olvidar nuestra capacidad financiera y los valores astronómicos que se practican.



Presente de Ansu Fati

Ansu Fati lleva marcados dos goles en LaLiga Santander y debutó el miércoles pasado en la Champions League. Con el hermano de Lionel Messi como representante, nadie lo saca al africano de Cataluña. En el Camp Nou lo miran como el futuro del equipo catalán.

► No tiene minutos, pero ya es un dolor de cabeza para Real Madrid y se iría a fin de temporada



► Una diferencia abismal: los últimos 12 inicios de temporada del Barcelona en LaLiga



► En medio de la crisis, suenan reemplazantes: Xavi reafirmó su intención de convertirse en DT de Barça