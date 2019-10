Por fin una buena noticia para Valverde: Ansu Fati no es convocado para Mundial Sub 17 y jugará el 'Clásico'

Barcelona tendrá su reto más cercano ante el Eibar el próximo 19 de octubre, pero no puede de dejar de pensar en el 'Clásico'. Real Madrid visitará el Camp Nou el 26 de este mes en un encuentro que podría definir la parte alta de LaLiga luego que ambos peleen el primer y segundo lugar.

Ernesto Valverde recibió la noticia que no podría contar con Ousmane Dembélé luego que recibir una sanción de dos partidos por insultar al árbitro Mateu Lahoz ante Sevilla. "Eres muy malo", revela el informe post encuentro; sin embargo, una buena noticia ha llegado al Camp Nou este miércoles.

Ansu Fati podrá ser parte del 'Clásico'. el jugador del Barza no participará del Mundial Sub 17 luego que el entrenador David Gordo, no lo incluya en la lista final. Los únicos representantes azulgranas serán Ilaiz Moriba y José Martínez.

Si el juvenil era convocado, no podía ser parte del Barça vs Real Madrid , pues la Copa del Mundo Sub 17 se celebrará del 26 de octubre al 17 de noviembre.



Según explicó Francis Hernández, director deportivo de las divisiones inferiores de la 'Roja', Ansu no es parte de la lista debido a que será llamado en el próximo parón para que juegue con una selección superior.

"Entendemos que el objetivo cuando empezamos los trámites para nacionalizar era que estuviera disponible para la selección española, no para ninguna categoría concreta. Hemos entendido que lo mejor es que el chico se quede y tenga opciones en noviembre de acudir con una categoría mayor. Para que eso suceda, no puede ir a este Mundial" , explicó.

Ansu Fati, nacido en Guinea-Bisáu, también tenía la opción de jugar para Portugal, pero "sin dudar" decidió jugar para España, según informó el diario As.



¿Dembélé no jugará ante Real Madrid?

El Comité de Competición de la Federación Española decidió que Dembélé quede suspendido por dos partidos, por lo que no podrá ser parte del 'Clásico' contra el Real Madrid.

El primer partido que Dembélé no podrá jugar será la visita al Eibar el próximo sábado 19 de octubre, luego llega el partido en el Camp Nou el 26 de octubre ante el 'archirival' blanco. Una baja sensible para el Barza.



