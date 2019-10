Todo el mundo lo señala: la esposa de Ivan Rakitic lo defiende ante las críticas del Barcelona

► La mano del DT: la conversación de Valverde en el entretiempo que cambió el partido de Barcelona ante Inter



Barcelona venció al Inter de Milán por Champions League y parece tomar un respiro en lo que fue un mal inicio de temporada. El equipo azulgrana se encuentra cuarto en la tabla de posiciones de la Liga Santander tras la victoria ante Getafe, pero el mal momento que pasó tras firmar su peor inicio del torneo en los últimos 25 años, no se lo quita nadie, en especial a Ivan Rakitic.

El croata, que incluso estuvo entre las opciones para partir del plantel para la llegada de Neymar, fue uno de los principales señalados en la mala racha. El volante croata arrancó de titular ante Granada, pero su presencia en la mitad de la cancha pasó desapercibida.

Ante Villarreal, no fue tomado en cuenta en la convocatoria, dando luces que su momento no es de los mejores. Las criticas no cesaron y su esposa se ha mostrado muy molesta por la situación, por lo que salió en su defensa.

Raquel Mauri conversó la semana pasada del periodista de la SER Manu Carreño, quien explicó sobre la su situación actual: "No se puede maltratar más al jugador".

"Y aún así no bajas los brazos, eres un ejemplo de constancia, sabiduría y profesionalidad. Por todo esto te amo, eres grande y eso nadie lo puede cambiar", sentenció la mujer del croata.

Barcelona despierta de a pocos

"Sabíamos que estábamos pasando un momento complicado. Si ves en Europa, todos los equipos grandes les pasa. Es quizá por la pretemporada, pero no es una crítica. Estamos un poco pesados. No es crítica a nadie, es una realidad. Es entendible que el club haga esos partidos" , señaló Lionel Messi tras la victoria del Barcelona contra el Inter (2-1).



Sobre el partido y la victoria, Messi fue contundente: "Necesitábamos ganar. Es un grupo complicado. Ganar de local es importantísimo. Costó porque el Inter es un grandísimo equipo. En el segundo tiempo, cuando nos paramos, mejor, y jugamos con más cabeza y manejamos mejor el partido ".



