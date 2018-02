Yerry Mina podría volver a sumar minutos con el Barcelona e incluso jugar su segundo partido como titular con los azulgranas, luego de que este jueves Gerard Piqué no entrenará con normalidad a 48 horas de la disputa del partido ante el Girona, según ha confirmado la entidad barcelonista.



Piqué , que arrastra problemas físicos en las últimas semanas, ha realizado hoy trabajo específico, después de que participara el pasado martes en la ida de octavos de final ante el Chelsea y que el club no haya comunicado que esté lesionado.



El barcelonista ya descansó el 11 de febrero en el último partido liguero que jugó el cuadro de Ernesto Valverde en casa ante el Getafe (0-0), a causa de molestias físicas. Fue precisamente aquel encuentro el que marcó el debut en Liga del colombiano Mina, quien disputó los 90 minutos.



El Barça volverá a entrenarse mañana, viernes y posteriormente Ernesto Valverde dará a conocer la lista de convocados. Por el momento, tanto Mina como Vermaelen se encuentran a la espera de la decisión del entrenador. Uno de ellos podría acompañar a Umtiti en la defensa en caso Piqué no se recupere a tiempo.



Yerry Mina, recordemos, debutó oficialmente en el duelo por Copa del Rey ante el Valencia en Mestalla, por las semifinales del torneo, donde jugó los últimos siete minutos. Posteriormente, tuvo su estreno en Liga.