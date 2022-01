Luego de meses de rumores que colocaron a Mohamed Salah en la órbita del Barcelona, Real Madrid, PSG, entre otros grandes de Europa, el Liverpool va directo y sin escalas a renovar el contrato del crack africano. Jürgen Klopp, entrenador del cuadro de la Premier League, así lo ha asegurado tras afirmar que las conversaciones van “por buen camino”. El alemán respondió de este modo al egipcio, que aseguró en una entrevista con GQ que quiere quedarse, que la situación está en manos del club y que no está pidiendo “ninguna locura”.

“Sí, sé que Mo se quiere quedar. Nosotros queremos que se quede. Así estamos porque estas cosas llevan tiempo. Todo va por buen camino”, dijo Klopp en rueda de prensa. “Soy positivo sobre esto. Ni los aficionados están tan nerviosos como lo estáis vosotros”, agregó.

Salah termina contrato con el Liverpool en junio de 2023 y su renovación lleva estancada desde hace varias semanas. Eso sí, el ex Fiorentina, Roma, Chelsea, entre otros, ha mostrado su predisposición para alargar el vínculo con el equipo de Anfield Road.

“Quiero quedarme, pero no es algo que esté en mis manos. Depende de ellos. Saben lo que quiero. No estoy pidiendo ninguna locura”, dijo Salah en una entrevista con la revista GQ. “He estado aquí cinco años ya. Conozco el club muy bien. Me encanta la afición, ellos me quieren. Pero ahora está en las manos de la directiva”, añadió.

La renovación convertirá a Salah en el jugador mejor pagado en la institución, por lo que el Liverpool ya busca la fórmula para no romper con su escala salarial. La prensa inglesa asegura que las demandas del egipcio para cobrar 30 millones de euros son falsas y que el nuevo contrato estaría más cerca del de Virgil Van Dijk, quien percibe 14 millones por temporada.

Salah, que es el máximo goleador de la Premier League, con 16 tantos, ha disputado 26 encuentros esta temporada y ha marcado en total 23 goles, además de haber repartido nueve asistencias.





