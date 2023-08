Una nueva etapa se presenta para el Barcelona. Con el Camp Nou en renovación, los blaugranas han hecho del estadio Olímpico Lluís-Companys de Montjuïc su hogar temporal. Los catalanes ya han celebrado un triunfo en LaLiga con un 2-0 frente al Cadiz. Asimismo, junto con otros cuatro puntos obtenidos en sus visitas, se sitúan en la cuarta posición de la tabla. El inicio no ha sido malo. Sin embargo, ha levantado críticas de Robert Lewandowski hacia el DT, Xavi Hernández, alegando falta de apoyo táctico y una sensación de aislamiento en el ataque que, en su opinión, ha perjudicado tanto a él como a la escuadra.

En una reciente entrevista con Eleven Sports Polonia, el delantero sorprendió al desaprobar las tácticas del entrenador del cuadro blaugrana. El polaco afirmó que no basta con que los catalanes obtengan victorias, sino que también deben exhibir un juego ofensivo destacado, algo que, según su percepción, ha faltado en los últimos encuentros.

“Somos el Barca y se espera que no solo ganemos, sino que juguemos un buen fútbol ofensivo. Últimamente, eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos... Cuando vemos entrar a Ferran o Ansu, dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones”, señaló Lewandowski.

El futbolista indicó que siente un déficit de compañeros en la línea ofensiva y carece de respaldo, por lo que intenta hallar la mejor estrategia para sí mismo y para el equipo con los recursos disponibles: “A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo... así que busco la mejor solución para el equipo”.

“En muchos partidos, no tengo muchas oportunidades de marcar. En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones”, comentó el ex Bayern que lleva un tanto en tres presentaciones.

Indudablemente, tales comentarios han causado un sobresalto en España, ya que es inusual que una figura destacada de la equipación cuestione las tácticas de su técnico tan temprano en la temporada. No obstante, el delantero proyecta un tono optimista hacia el futuro, recalcando que lo esencial es como concluirán el certamen.

“Tengo que mantener mi nivel, volver al camino. Va a mejorar con cada partido. Cada temporada es diferente y esta temporada es muy larga. Tenemos muchos partidos y creo que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas”.





FC Barcelona: lo que se le viene

Luego de medirse ante el Villarreal, el FC Barcelona deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Osasuna, con el que se medirá el domingo 3 de septiembre desde las 2:00 de la tarde (hora colombiana y peruana), en el Estadio El Sadar.

Ojo, el compromiso será parte de la cuarta jornada de la primera división de la liga española. El cuadro de Xavi, en el certamen mencionado, viene de tener un inicio prometedor, ya que tuvo un empate y dos victorias en sus primeros tres partidos, por lo que viene luchando por acercarse a los primeros lugares de la tabla general.





