Hasta que no llegue la medianoche del 1 de septiembre y el mercado de fichajes esté cerrado en las principales ligas de Europa, no se dejará de hablar de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Cuando todo hacía indicar que el prodigio de Bondy tenía todo resuelto para jugar la temporada 2023-24 en el Paris Saint-Germain, desde España anuncian que el cuadro blanco aún no ha tirado la toalla y buscará contratar al delantero francés. Se trata de una oferta de última hora que el presidente Florentino Pérez ha decidido lanzar, aunque se desconocen las cifras de la operación.

Según Vozpópuli de España, en el Real Madrid finalmente han decidido no esperar hasta el 2024, año en el que Mbappé queda libre, y van por los servicios del crack de Bondy en este mismo mercado de verano. ¿La razón? Urgencia de reforzar la plantilla ante los últimos acontecimientos en Valdebebas.

“La imprevista salida de Karim Benzema a Arabia Saudí, así como la lesión de Vinicius Jr., han acabado forzado un cambio de planes en la cúpula blanca, que contaba con la llegada de Mbappé para la temporada 2024/2025, la primera con el Santiago Bernabéu al pleno de su capacidad tras su reforma”, publica el citada medio español.

Si bien no se conocen las cifras exactas de la operación, en el PSG aceptarían una oferta a la baja del Real Madrid. La necesidad de recuperar algo de dinero y no complicarse en el Fair Play financiero haría que los parisinos suelten a Mbappé, algo que de lo que estaban muy seguros semanas atrás, cuando lo pusieron en el escaparate.

La oferta relámpago del Real Madrid recuerda a la que presentó en los últimos días de agosto de 2021. En aquella oportunidad, cuando a Mbappé le quedaba menos de un año contrato, desde Concha Espina mandaron a París una oferta que rozaba los 200 millones de euros, pero el PSG no quiso vender a su estrella.





Real Madrid, a por la revancha





Cabe recordar que Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





