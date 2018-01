Barcelona tiene un problema para deshacerse de sus jugadores. O pide mucho o ningún quiere pagar por ellos. Arda Turan, un gran jugador en el Atlético de Madrid, no pudo encontrar su hueco en el ADN culé y tuvo que ser cedido el Istanbul de Turquía. ¿Por qué no habrá podido ser vendido? Una de las cosas que se entiende, a diferencia del Real Madrid , que sí hace caja con los jugadores de su cantera, así como con estrellas de la talla de Morata y James.



Aquí presentamos un once ideal de jugadores del Barcelona que fueron cedidos o se marcharon del club a coste cero. Desde el tercero arquero Masip hasta un crack de la talla de Dani Alves , que se fue a la Juventus en su momento y ahora brilla en el PSG.



Los últimos han sido Gerard Deulofeu y Rafinha. ¿Se marchará Aleix Vidal? Medios españoles confirman que el Barza quiere venderlo por 12 millones de euros. A ver, venden algo.