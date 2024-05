A principios del año, la incorporación de Vitor Roque al FC Barcelona parecía ser una movida crucial, con la premisa de que se adapte velozmente al balompié europeo y muestre pronto las habilidades que justificaron el desembolso de 61 millones de euros por él (30 millones fijos y 31 millones en variables). No obstante, el delantero de 19 años no logró cautivar por completo a Xavi Hernández, a pesar de haber tenido algunas actuaciones valiosas que incluyeron goles: ha anotado dos veces en once partidos de LaLiga. Ahora, su porvenir en el cuadro catalán es incierto, e incluso los informes más recientes señalan que no formará parte del plantel culé la próxima temporada.

Hernández, junto con Deco, director deportivo del primer equipo del conjunto blaugrana, según informa el programa Què T’hi Juegues de la Cadena SER, habrían llegado a la conclusión de que el Barça prescindirá del futbolista brasileño en la plantilla para la siguiente campaña, optando por enviarlo cedido en junio.

En esa línea, Xavi contemplaría que el jugador aún no está lo suficientemente maduro como para tener éxito en el equipo y que sería beneficioso para él adquirir experiencia en algún club europeo, consigna SPORT. En este contexto, la controversia está servida, ya que el agente del deportista, André Cury, se mostró firme cuando se le preguntó sobre una posible cesión hace solo unos días en una entrevista

“¿Cesión? No. O el jugador se queda para que le den minutos para demostrar o si el club decide que el jugador no puede quedar, se va a ir vendido. Hay equipos interesados, muchos. No sé qué va a pasar. El club nunca me ha dicho nada. En mi opinión es que le pueden dar más minutos. Xavi se los da a Fermín, a Cubarsí, a Lamine... y a Vitor no”, manifestó Cury a RAC1.

“Una cesión para un chico joven lo acabas perjudicando, porque se va a otro club que no es su dueño y no tiene interés de cuidarlo. Esto es muy peligroso para la carrera del chico. Lo mejor es quedarse en el Barça, pero si no se puede quedar vamos a trabajar para que salga de forma definitiva”, agregó el representante.

Si hay un acuerdo para que el ‘Tigrinho’ salga cedido, los de Cataluña se ahorrarían el tener que registrar al brasileño en LaLiga. Su inscripción previa fue hecha como cedido hasta junio, específicamente para evitar que contara como parte de la masa salarial de la próxima temporada desde el 1 de julio. Cabe destacar que en febrero, este límite se redujo a casi 70 millones de euros, siendo el máximo establecido de 204 millones de euros.





El contrato de Vitor Roque con el FC Barcelona

El acuerdo entre Roque y el Barcelona se selló con un contrato impresionante de ocho temporadas, respaldado por una cláusula de rescisión que asciende a los 500 millones de euros. La apuesta a largo plazo del club se dio porque, desde la dirigencia, notaron que el talentoso delantero refleja la confianza en su potencial y en su capacidad para marcar la diferencia en el campo.

El Barcelona pagó 30 millones de euros como suma fija, más 31 millones en concepto de variables. Inicialmente, el Barça y Paranaense habían acordado un traspaso por 35 millones fijos, más 10 en plusvalías, con un contrato de seis temporadas. Sin embargo, ante la presión de otros clubes que ofrecían mejores condiciones, en Les Corts tuvieron que ceder para evitar que el sudamericano se fuera a otro equipo.

¿Qué se le viene al FC Barcelona?

Luego de su última derrota por 4-2 a manos del Girona, FC Barcelona volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Real Sociedad por la trigésima jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el lunes 13 de mayo desde las 2:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO.

Vitor Roque llegó a Barcelona a inicio del 2024, procedente de Athletico Paranaense. (Foto: Getty Images)





