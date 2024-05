En el cierre de la temporada del PSG en su feudo del Parque de los Príncipes, las despedidas eclipsaron la jornada de este domingo. A pesar de caer 1-3 contra el Toulouse en la fecha 33 de la Ligue 1, Kylian Mbappé y Keylor Navas se robaron las miradas en su último encuentro en el estadio parisino. Sin ningún homenaje preparado por parte del club, ‘Kiki‘ logró despedirse en el césped, frente a su público. En contraste, el portero fue relegado, y Luis Enrique, sorprendentemente, desconocía que ese era el adiós del guardameta.

En un hecho que generó sorpresa, durante la conferencia de prensa postpartido, el estratega español declaró que no estaba al tanto de la salida de Navas, aunque el costarricense había revelado su decisión en redes sociales apenas un día antes. La elección del entrenador de colocar a Arnau Tenas en la meta del Paris-SG frustró la posibilidad de una despedida en el campo para el jugador centroamericano.

“Yo no he tenido ninguna noticia de que era su último partido en el Parque de los Príncipes. Entonces, tomo las decisiones en función de lo que considero mejor para el equipo”, explicó el técnico. Hay que tener en cuenta Gigi Donnarumma es el arquero principal del Paris Saint-Germain, lo que llevó a muchos a anticipar que Keylor ocuparía la portería en vez de Tenas, quien se unió al club la campaña anterior.

De esta manera, Keylor se marcha de Parque de los Príncipes, sin despedidas fomentadas por el club ni por su DT, pero con tres títulos de la Ligue 1, dos Copas, tres Supercopas de Francia y una Copa de la Liga. Sin embargo, no pudo añadir a su palmarés la Champions League, competición que conquistó en tres ocasiones con el Real Madrid.

De otro lado, el deportista de Costa Rica, vivió las dos últimas campañas eclipsadas por Donnarumma que desde que aterrizó en PSG en 2021 gradualmente fue absorbiendo los minutos de juego de Keylor, relegándolo a una posición de suplente. La falta de oportunidades llevó al 'tico' a ser cedido al Nottingham, de la Premier League, en 2022-23, donde su contribución fue vital para mantener al conjunto en la máxima división del balompié inglés.





PSG: ¿cuál fue el mensaje de despedida de Keylor Navas?

Aunque ya existían rumores, Navas confirmó a través de sus redes sociales, este sábado 11 de mayo, que dejará el equipo al concluir la temporada, cuando expire su contrato a finales de junio de 2024. Keylor se marchará habiendo acumulado nueve títulos, cifra que podría aumentar a diez si los dirigidos de Luis Enrique logran vencer al Lyon en la final de la Copa de Francia el próximo 25 de mayo.

El arquero utilizó su cuenta de Instagram para decir adiós anticipadamente del club de fútbol y sus seguidores, expresando su disfrute y agradecimiento por los años vividos en la emblemática escuadra de la capital francesa, un lugar que considera su hogar y donde siempre ha sentido el apoyo, según detalló el deportista.

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, manifestó Navas.

Tras salir del PSG: ¿qué pasos seguirá Keylor Navas en su carrera?

Aunque Keylor Navas ha sido reticente al discutir su futuro, incluso evitando tocar el tema en el contexto de la selección nacional de Costa Rica, se espera que participe al menos hasta la venidera Copa América programada para junio y julio de este año. En este torneo, la escuadra costarricense competirá en el Grupo D junto a Brasil, Paraguay y Colombia.

De otro lado, aunque ha tenido poca actividad en la temporada 2023-24 y su nombre no ha sido destacado en el último mercado de fichajes durante el inicio del 2024, medios españoles han venido reportando que el guardameta ha recibido ofertas de la MLS y Arabia Saudita con respecto a su próximo club, por lo que no se descartan estas opciones.

No obstante, con sus 37 años, no se puede descartar la posibilidad de que el exitoso portero, quien ha acumulado casi 30 trofeos a lo largo de su carrera, pueda considerar la opción del retiro. Sin embargo, esta semana, ha firmado un nuevo contrato de patrocinio para sus guantes, una señal que denota su deseo de seguir compitiendo.

PSG: lo que se le viene

El próximo partido del Paris Saint-Germain será ante Niza por la jornada 34 de la Ligue 1. Es un duelo con poca relevancia, debido a que el cuadro parisino ya se proclamó campeón de la liga francesa 2023-24. De todas formas, tiene que presentarse y tratar de ganarlo. Se jugará el miércoles 15 de mayo desde las 2:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estado Allianz Riviera.

Keylor Navas termina contrato con el PSG en junio del 2024. (Foto: Agencias).





