vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports (DIRECTV y DGO) ya no cuenta con los derechos para transmitirlo, pero en su parrilla cuenta con América TV (Canal 4), canal que adquirió los derechos para la señal abierta de Perú. Asimismo, Movistar Deportes (003 y 703 HD) lo pasará por la señal cerrada de Movistar TV, que cuenta con su servicio de streaming en Movistar TV App. Ojo, en Colombia lo pasará Win Sports y El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! El choque está pactado para este martes 3 de febrero desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Carlos Belmonte.

Barcelona vs. Albacete juegan por los cuartos de final de la Copa del Rey. (Video: FC Barcelona)
