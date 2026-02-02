Luego de su histórica clasificación ante Real Madrid en la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, el humilde Albacete va por una nueva gesta ante el líder de LaLiga, Barcelona. Este choque será por los cuartos de final del torneo de la corona que se jugará en el Estadio Carlos Belmonte en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Con una irregular temporada en Segunda División, todo hace indicar que la apuesta máxima del club es hacer historia en un torneo que le permite competir ante clubes de la máxima categoría del fútbol español.

Albacete se ubica en la posición 12 en un campeonato que tiene a 22 equipos. Apenas ha sumado 33 puntos, muy lejos del líder Racing de Santander que se ubica en el primer lugar con 44 unidades.

Todo lo contrario pasa con el poderoso Barcelona que, entre semana, goleó a FC Copenhague y aseguro su pase directo a los octavos de final de la Champions League. Además, mantuvo el primer lugar de LaLiga, tras vencer por 3-1 a Elche.

Los dirigidos por Hansi Flick se repusieron de la derrota en condición de visita ante Real Sociedad hace algunas semanas y parece que se han reencontrado con su mejor versión de la mano de su máxima estrella, el joven Lamine Yamal.

Si bien los clubes de LaLiga suelen poner equipos alternativos en la Copa del Rey, todo hace indicar que el entrenador blaugrana apostará por su 11 de gala para no ser soprendidos por Albacete que dejó en el camino al Real Madrid.

Albacete eliminó en la ronda previa a Real Madrid. (Foto: Heraldo)

¿En qué canal ver el Barcelona vs. Albacete?

El partido entre Barcelona vs. Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey se podrá ver en Perú a través de América TV y la plataforma tvGO, también en Movistar Deportes. En otros países de Sudamérica, la transmisión estará disponible por Flow Sports, mientras que en distintas regiones la señal variará según el operador y el servicio de streaming habilitado para el torneo, como El Canal del Fútbol (ECDF) en Ecuador y Win Sports en Colombia.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Albacete?

El encuentro se disputará este martes 3 de febrero en el Estadio Carlos Belmonte. El horario del encuentro será a las 3:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se jugará desde las 5:00 p. m. En España, el duelo comenzará a las 9:00 p. m., en un horario estelar.

TE PUEDE INTERESAR