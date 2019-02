¡Paradón a mano cambiada! Ter Stegen se lució así en el Barcelona vs. Athletic Bilbao [VIDEO]

Digna para un top10 de paradas en LaLiga. Mano cambiada y al tiro de esquina. Ter Stegen se lució a los 16 minutos del Barcelona vs. Athletic Club Bilbao en el País Vasco. El portero alemán tuvo que usar la mano cambiado para desviar el disparo al tiro de esquina. Lionel Messi y compañía se salvaron en San Mamés, en un partido siempre complicado para ellos.



A los 16 minutos del partido, Ter Stegen le quitó el 1-0 al Athletic Club Bilbao. De este modo, el portero alemán comprueba que es uno de los mejores del mundo, Ter Stegen sacó una mano en una parada que seguro será reproducida en varios resúmenes del fútbol mundial.



Barcelona llegó a este partido ante el Athletic Bilbao luego de dos empates consecutivos. El primero ante Valencia en casa por Liga Santander y el otro a mitad de semana por las semifinales de la Copa del Rey ante Real Madrid.



Hasta antes del choque, la gran duda de Valverde está en la inclusión de Lionel Messi en el once titular. Y lo ha dicho el propio segundo entrenador de Valverde: "No está al 100%".