Barcelona vs. Athletic Club juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 11 este domingo 23 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en LaLiga Santander. El partido se disputará en el Spotify Camp Nou de España y los azulgranas quieren llegar al primer lugar del torneo luego de perderlo tras caer en el clásico frente a Real Madrid. Por el lado de la visita, Ernesto Valverde quiere más que una revancha personal. El partido podrá ser visto a través de las señales de ESPN, Star Plus y DAZN en el país local. No te pierdas todos los detalles del partido y minuto a minuto en Depor.





Barcelona se prepara para enfrentar a Athletic Club. (Twitter)





Barcelona vs. Athletic Club: probables formaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto/Héctor Bellerín, Koundé, Marcos Alonso, Alex Balde; Pedri, Busquets, Kessié/Gavi; Dembélé, Lewandowski y Raphinha.

Athletic Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Lekue; Dani García, Sancet; Nico Williams, Muniain, Álex Berenguer; Iñaki Williams/Raúl García.





