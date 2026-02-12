Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO vía América TV y RTVE La 1: ver transmisión por ESPN Deportes
Desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano, Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por la Copa del Rey 2025-26, en el duelo válido por la ida de las semifinales. ¿Dónde pasarán el partido? Toma en cuenta que desde inicios del 2025, DSports (DIRECTV y DGO) no cuenta con los derechos para transmitirlo, sin embargo, en su servicio de paga cuenta con América TV (Canal 4), canal que cuenta con los derechos para territorio peruano. Del mismo modo, estas son las otras opciones: Movistar Deportes (Perú), Win Sports (Colombia), El Canal del Fútbol - ECDF (Ecuador) y RTVE La 1 (España). Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este jueves 11 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).
Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey. (Video: Barcelona) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.